Spet odpirajo mestne izposojevalnice koles

V tekočem tednu naj bi v Gorici ponovno zaživele občinske izposojevalnice koles: nekatere so v mestu že od leta 2012, sistem pa ni nikoli deloval na polno. S sklepom, ki ga je občinski odbor sprejel prejšnji teden, pa so posodobili pogoje za uporabo koles ter izrecno omenili željo po pripravi spletne aplikacije. Trenutno, namreč, je za koriščenje izposoje in plačilo še vedno treba obiskati občinske urade, ki seveda niso vedno odprti. Sklep vsekakor izrecno omenja namen občinske uprave, da bodo v prihodnje vzpostavili aplikacijo za pametne telefone, s katero bodo uporabniki koles lahko plačevali abonma, aplikacija pa naj bo po možnosti kompatibilna s tisto, ki jo za izposojo koles uporabljajo v Novi Gorici.

Pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi, ki že več let sledi projektu za izposojo koles, potrjuje, da bodo ta teden končno spet odprli postaje, potem ko je bila izposoja dalj časa prekinjena zaradi vzdrževanja in nazadnje tudi epidemije koronavirusa. Prve izposojevalnice so postavili že leta 2012, nova postajališča pa v zadnjih dveh letih. Med večjimi prazniki, kot so Okusi ob meji in Andrejev sejem, je občinska uprava postaje res opremila s kolesi, sicer pa je bil eksperimentalni projekt za razširjeno mrežo koles še v razvojni fazi. S sklepom, ki so ga odobrili v prejšnjih dneh, so tudi potrdili cene za uporabo koles, ki se po Del Sordijevih besedah niso spremenile.

Na voljo bo skupno 29 koles, od katerih osem električnih in 21 »navadnih«. Kolesa si bo mogoče izposoditi pred železniško postajo, na trgu pred občino, v Ulici Diaz in na Travniku. Štiri novejše izposojevalnice, kjer bodo na voljo polnilnice za električna kolesa, pa so še tiste pred Spominskim parkom na Korzu Italia, v Ulici Manzoni pri parkirišču, v Ulici Boccaccio pri tržnici in v Ulici Alviano, pred sedežem tržaške univerze.

Kako pa bo dejansko potekala izposoja? Občinski odbor je odobril tudi obrazec, ki ga bodo mogli zainteresirani izpolniti s svojimi osebnimi podatki in oddati na občinskem uradu za okolje. Letni abonma je za goriške občane brezplačen, za prebivalce drugih občin pa stane deset evrov. Ob vpisu morajo vsi uporabniki tudi plačati pet evrov kavcije in za uporabo ključavnice za kolo. Prejeli bodo kartico, na katero bodo naložili denar (najmanj pet evrov) in jo bodo uporabljali pri izposoji; postaje so opremljene z brezstičnimi čitalci. Prvih 15 minut kolesarjenja je brezplačnih, naslednjih 15 minut stane 20 centov, enourna uporaba stane 30 centov itn. Cena triurnega kolesarjenja znaša štiri evre.

Za turiste so si občinski upravitelji zamislili nekoliko preprostejši režim: za dnevno karto bodo morali odšteti pet evrov, poleg obvezne kavcije po isti ceni. Vsekakor pa bo tudi zanje veljalo, da morajo oddati prošnjo na pristojnem uradu, kar seveda omejuje turiste, za katere je bolj možno, da bodo Gorico obiskali med vikendom, ko so uradi zaprti. »Zavedamo se, da je ta sistem nekoliko zapleten, žal pa izposoja javnega premoženja sploh ni tako preprosta zadeva. V načrtu imamo vsekakor dejstvo, da bi sistem z birokratskega vidika upravljala kakšna zunanja ustanova ali združenje, kar bi nedvomno olajšalo tudi pravila glede urnikov za izpolnitev obrazca, plačevanje itd.,« je povedal Del Sordi. Na obzorju naj bi tudi bila, kot omenjeno, spletna aplikacija, ki bi tudi omogočala elektronsko plačilo. Poleg Goričanov in turistov pa je storitev mišljena tudi za ljudi, ki v Gorico redno zahajajo zaradi službe. Kdor se v mesto vozi, denimo, z vlakom, si lahko na železniški postaji izposodi kolo in se z njim odpravi v pisarno, šolo ali kamorkoli drugam. Če bodo spletno aplikacijo integrirali s sistemom, ki ga za izposojo koles uporablja Mestna občina Nova Gorica, pa tudi s kolesom čez mejo. Ko bo seveda spet možno prosto prehajanje ...