Spet odpirajo slovenski urad

Po nekaj več kot enem letu bo z današnjim dnem ponovno odprt urad za slovenski jezik pri goriški občini. Zaprli so ga konec decembra 2020, ko je njegov takratni uslužbenec odstopil, ker je našel redno zaposlitev na drugi občini. S ponovnim odprtjem urada bo goriška občina spet »govorila« slovensko; v slovenščini bo mogoče zaprositi za informacije o delovanju in storitvah občine, obenem bodo na voljo tudi prevodi upravnih aktov.

Delovanje urada se sicer v zadnjem letu ni povsem prekinilo, saj se je občina naslanjala na zunanje podjetje. Urad bodo ponovno odprli po zaslugi zaposlitve nove upravno-računovodske svetovalke Michele De Castro, ene izmed udeleženk natečaja, ki ga je goriška občina razpisala in izpeljala med lanskim letom. Poleg mesta za kategorijo C1 je goriška občina lani izpeljala še en razpis za upravno-računovodskega višjega uradnika (kategorija D1), ki ga sicer še ni zaposlila, ker so vsi kandidati, ki so se uvrstilo na lestvico, zavrnili ponudbo o zaposlitvi. Pred leti sta bila v uradu za slovenski jezik dva uslužbenca, od konca leta 2018 do konca leta 2020 pa samo eden.

Urad za slovenski jezik deluje na podlagi sredstev, ki jih goriška občina prejema na podlagi zaščitnih zakonov 482 iz leta 1999 in 38 iz leta 2001. »Zadovoljni smo, da smo ponovno odprli urad; po drugi strani ugotavljamo, da ni enostavno najti kandidatov z ustreznim profilom in znanjem slovenskega jezika. Za razliko od ostalih javnih natečajev, na katerem je po več sto kandidatov, v teh dveh primerih kandidatov ni bilo ravno veliko – verjetno tudi, ker sta pogodbi terminski,« pravi goriški podžupan Stefano Ceretta, ki je pristojen za zaščito jezikovnih manjšin. »Da smo dobili osebo, ki bi sprejela zaposlitev, smo se morali premakniti po lestvici navzdol za kar nekaj mest. V številnih primerih se kandidati prijavijo na več javnih razpisov v istem obdobju, tako da so številni med njimi že našli drugo zaposlitev ali pa so čakali na izide razpisov s pogodbami za nedoločen čas. Ta problem je bil še toliko večji, kar se tiče našega razpisa za upravno-računovodskega višjega uradnika, saj nihče od zmagovalcev ni sprejel delovnega mesta. Zdaj bomo morali skupaj z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino preveriti, kako bi lahko uporabili neizkoriščena sredstva,« razlaga Stefano Ceretta.