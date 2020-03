Spet ograja na skupnem trgu

Na Trgu Evrope oz. Transalpini so zjutraj postavili ograjo, s katero je preprečeno prehajanje državne meje. V sredo pod večer so preko trga namestili oranžno plastično mrežo, ki jo je kmalu zatem več Goričanov preskočilo, da bi se odpravilo v bar v poslopju novogoriške železniške postaje. Pri prečkanju Trga Evrope - Transalpine so seveda kršili prepoved premikanja izven občinskega ozemlja brez nujnih razlogov. »Gre za idiote, ki so kršili ukrepe proti širjenju koronavirusa in tako podvrgli tveganju z okužbo več ljudi,« je sinoči povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je na dogodek opozoril karabinjerje, kvestorja, mestne redarje in tudi »prijatelja Klemna Miklaviča, novogoriškega župana«.