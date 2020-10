Spet povpraševanje za koriščenje popusta pri nakupu goriva

Prečkanje meje s Slovenijo izključno za polnjenje rezervoarjev z gorivom ni več dovoljeno, tako da spet narašča zanimanje za deželne kartice, ki zagotavljajo popust pri nakupu bencina in dizla v Furlaniji - Julijski krajini. Včeraj zjutraj je bilo v uradu Trgovinske zbornice za Julijsko krajino v Morellijevi ulici v Gorici, ki je pristojen za izdajanje kartic, treba čakati v vrsti nekaj manj kot eno uro, v prihodnjih dneh ravno tako pričakujejo povečano število obiskovalcev, kot se je med drugim zgodilo spomladi.Tudi takrat je bilo prečkanje državne meje dovoljeno le iz delovnih in drugih utemeljenih razlogov, tako da so morali avtomobilisti iz goriške pokrajine gorivo kupovati »doma«. Marca in aprila je bilo zaradi splošne zapore pred črpalkami malo avtomobilov, maja, ko so zrahljali omejitvene ukrepe, se je njihovo število takoj povečalo. Pred nekaterimi bencinskimi servisi so nastajale celo vrste, kar se ni dogajalo od časov proste cone in njenih značilnih bonov. Črpalkarji upajo, da se bo podobna slika ponovila v prihodnjih tednih, ko omejitve premikanja predvidoma še ne bodo tako stroge.Septembra je Dežela Furlanija - Julijska krajina povečala popust na gorivu, ukrep je zatem podaljšala tudi za cel oktober. Za prebivalce obmejnega pasu trenutni popust znaša 0,29 evra za bencin in 0,20 evra za dizel; v ostalih krajih po deželi je bencin cenejši za 14 centov, medtem ko je cena dizla znižana za 9 centrov. Upoštevajoč popust prebivalci obmejnih občin na črpalki za liter bencina plačajo povprečno 1,16 evra, za liter dizla pa 0,99 evra, pri čemer je treba upoštevati, da se cena razlikuje od enega bencinskega servisa do drugega za kak cent. Črpalkarji upajo, da bi deželna vlada podaljšala do konca leta veljavnost višjega popusta, ki drugače zapade 31. oktobra. Pred povišanjem je popust v obmejnih občinah znašal 14 centov za bencin in 9 za dizel.Za pridobitev nove deželne kartice oz. za posodobitev stare, ki dalj časa ni bila uporabljena, je poleg urada Trgovinske zbornice v Morellijevi ulici v Gorici na razpolago še pisarna v poslopju pristaniškega podjetja v Ulici Terme Romane v Tržiču. Goriški urad je odprt od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro ter ob ponedeljkih in sredah tudi med 14.30 in 16. uro; za informacije je na voljo telefonska številka 0481-384253. V tržiško pisarno se lahko odpravimo samo po predhodnem naročilu na telefonski številki 0481-414629, sicer je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Postopek za pridobitev nove deželne kartice lahko opravimo tudi preko spleta; vse potrebna informacije in navodila so na voljo na spletni strani www.vg.camcom.gov.it. Spletni postopek ne velja za posodobitev starih kartic; v tem primeru se moramo odpraviti v enega izmed dveh uradov, kjer izdajajo kartice; posodobitev stare kartice je brezplačna, medtem ko za novo moramo odšteti 21,50 evra.