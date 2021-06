Danes popoldne okrog 16.30 je na Soči pri Solkanu spet prišlo do nesreče s tragičnim izidom. Podrobnosti še niso znane, neuradno gre za mladoletnika iz okolice Nove Gorice, ki naj bi bil star med 11 in 13 let. Do nesreče naj bi prišlo po kajakaškem treningu. Dečka so reševalci dolgo oživljali, a zaman.