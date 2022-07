Spet v »boj« s tigrastimi komarji

Goriška občina nadaljuje svojo bitko proti tigrastim komarjem. Specializirano podjetje bo jutri, v četrtek, 7. julija, in v petek, 8. julija, izvedlo prvi cikel dezinsekcije v 19 mestnih parkih in zelenicah; delavci bodo na delu zlasti v nočnih urah. Na seznamu krajev, kjer bodo izvedli dezinsekcijo, so Ljudski vrt, spominski park in park mestne hiše, občinski park Giuseppe Marvin pri Sv. Ani, občinski park Vittorio Bolaffio pri vrtcu v Ulici Max Fabiani, občinski park v Ulici Udine v Ločniku, dvorišča doma za starejše občane Angelo Culot, doma Sinigaglia v Ulici Faidutti in centra Lenassi, zelenica z igrali na Trgu Fiume na Rojcah, zelenice pred cerkvijo v Ulici Brigata Pavia v Stražcah, v Ulici Baiamonti, v grajskem naselju, pri štadionu Fabretto, v ulici Fiume na Rojcah, na Trgu Seghizzi, v Ulici Grado, v Ulici Rocca v Svetogorski četrti, v Ulici Brigata Campobasso, v Ulici Lasciac in v Ulici Montelungo.Občina svetuje občanom, ki stanujejo v bližini parkov, naj med dezinsekcijo ne odpirajo oken in naj perilo sušijo v stanovanju. Lastnike psov in mačk pozivajo, naj ne puščajo na odprtem skodelic z vodo in hrano.