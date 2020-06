Spet v boj za obrambo Krasa

V Laškem obujajo civilno iniciativo za obrambo Krasa pred vrtanjem novih železniških predorov, ki si jih za posodobitev železniške proge med Trstom in Benetkami želi zgraditi podjetje Rete Ferroviaria Italiana.Iniciativo so ustanovili leta 2010, ko so se v boj proti novim predorom pod Krasom vključila razna združenja in društva; po desetih letih so se odločili, da njeno delovanje ponovno obudijo in da se čim prej povežejo tudi s somišljeniki v občinah Doberdob in Devin-Nabrežina.

Doslej so se v skupino vključili italijanski alpinistični klub Cai, društvo Ambientalisti Monfalcone, krajevna sekcija združenja alpincev, tržiško jamarsko društvo Amici del Fante, jamarsko združenje Carlo Seppenhofer iz Gorice, kraški muzej iz Tržiča, bizjaško kulturno društvo iz Ronk, arheološki klub Alpe Adria iz Ronk, tržiška univerza za tretje starostno obdobje, tržiško združenje Lacus Timavi, združenje Scienza Under 18, združenje Ambiente 2000, društvo ljubitelje kolesarjenja Bisiachinbici, likovni krožek Endas, združenje Non solo blu, društvo Mutuo Soccorso, šest tržiških krajevnih skupnosti, Evropeistična akademija iz Gorice ter tri slovenska društva iz Laškega – Jadro, Tržič in Združenje staršev osnovne šole in vrtca v Romjanu.