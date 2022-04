Spet v družbi in v naravi

Letošnji velikonočni prazniki so bili po dveh letih mrtvila zaradi pandemije spet v znamenju uživanja v družbi in naravi. Pravo morje turistov in izletnikov se je nabralo v Gradežu, kar nekaj obiskovalcev so našteli tudi v Brdih, kjer so bila mesta v restavracijah, gostilnah in na turističnih kmetijah skoraj v celoti zasedena. V gradeškem mestnem središču so bile med vikendom postavljene stojnice s poulično hrano, veliko ljudi se je odločilo tudi za piknik na plaži, čeprav je kar pošteno pihalo.

Veliko ljudi se je zbralo tudi v Turjaku, kjer je bilo mogoče velikonočni ponedeljek preživeti brez večjih stroškov; vstop v park ob Soči je bil kot običajno prost, vsak si je lahko žar in meso prinesel od doma, tako da je dišalo po dobrotah daleč stran.

V Brdih so med vikendom gostili številne turiste iz Avstrije in Nemčije; po gostinskih obratih je bilo tudi kar nekaj domačih obiskovalcev, tako da je bilo brez predhodne rezervacije v bistvu nemogoče dobiti prosto mesto. Veliko ljudi se je zbralo tudi pod Krminsko goro, kjer je za stojnice s hrano in pijačo poskrbelo krajevno društvo Pro Loco. Za ljubitelje narave so organizirali tudi dva vodena sprehoda, med katerima so si ogledali razne naravne znamenitosti. V Brdih je bilo tudi veliko kolesarjev, zlasti na Prevali, saj so tamkajšnje kolesarske poti primerne tudi za otroke.