Spet v muzeje in na razstave

S 1. februarjem bo Furlanija - Julijska krajina spet »rumena«, tako da bo zavod Erpac po treh mesecih lahko ponovno odprl svoje muzeje in razstave, ki bodo sicer še naprej zaprti le med vikendi.

V palači Attems-Petzenstein v Gorici si bo mogoče od torka do petka med 10. in 18. uro spet ogledati razstavo grafik iz obdobja dunajske secesije; na ogled je več del, ki jih je ustvaril Josef Maria Auchentaller. Na Dunaju rojeni likovni umetnik je več let živel v Gradežu, kjer je umrl leta 1949.

V galeriji Spazzapan v Gradišču bo od srede do petka med 10. in 13. uro ter med 15. in 19. uro mogoče obiskati razstavo »Galleria d’arte Udine/Milano 1973-2012«. Spet odprta bosta tudi muzej prve svetovne vojne in muzej mode v goriškem grajskem naselju, ki ju bo mogoče obiskati od torka do petka med 9. in 19. uro.