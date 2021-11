Spet vrsta za odvzem brisa

S porastom števila koronavirusnih okužb v Furlaniji - Julijski krajini, ki je posebej izrazito na Tržaškem in Goriškem, so zdravstvene službe ponovno pod pritiskom. Pri točki za odvzemanje brisov, ki jo je zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi uredilo v parku Basaglia, se te dni ponovno pojavljajo dolge vrste avtomobilov. V petek dopoldne je denimo kolona segala vse do semaforiziranega križišča med Ulico Vittorio Veneto in Ulico Terza armata, zato so morali posredovati lokalni policisti, ki so urejali promet.

