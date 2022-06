Spet župan ali prvič županja?

Goriški občani in občanke bodo danes izvedeli, kdo bo upravljal občino v prihodnjih petih letih. Bo za njenim krmilom še naprej stal župan ali bo Gorica dobila svojo prvo županjo?

V prvem krogu občinskih volitev pred dvema tednoma je bilo sedem županskih kandidatov, dva manj kot leta 2017, ko se jih je nabralo kar devet. V današnji drugi krog sta se kot znano uvrstila desnosredinski županski kandidat, sedanji župan Rodolfo Ziberna, in levosredinska županska kandidatka, nekdanja senatorka Laura Fasiolo, ki sta v prvem krogu zbrala 42,56 odstotka oz. 31,37 odstotka glasov.

Volišča bodo odprta samo danes med 7. in 23. uro; v tem času bo odprt tudi volilni urad v mestni hiši, v katerem bo lahko dobil novo volilno izkaznico, kdor jo je izgubil oz. je izčrpal ves prostor za volilne žige. Seveda velja opozoriti, da so v volilnem uradu vsem občanom in občankam na voljo tudi dvojezične volilne izkaznice, le zaprositi je treba zanje. Na volišča se je treba odpraviti z volilno izkaznico in obenem tudi z veljavnim osebnim dokumentom.

Glasovnica za drugi krog občinskih volitev je modre barve. V prejšnjih dneh so izžrebali vrstni red kandidatov in list, ki jih podpirajo. Na vrhu glasovnice je tako Laura Fasiolo, pod katero so zapisana imena njenih list (Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska skupnost, Gorizia è tua, Gibanje 5 zvezd, Demokratska stranka in Noi, mi, noaltris Go!), medtem ko je pod njimi Rodolfo Ziberna s svojimi listami (Liga, Noi con l’Italia, Lista Ziberna, Bratje Italije in Naprej Italija).

Glasovnice bodo začeli preštevati takoj po zaprtju volišč, tako da bo že v poznih nočnih oz. zgodnjih jutranjih urah znano, kdo bo vodil goriško občino v prihodnjih petih letih.