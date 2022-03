Spomenik padlim domačinom bo le prvi korak

Spominsko piramido z imeni 24 Števerjancev, ki so padli v prvi svetovni vojni, bodo na trgu pri občinski hiši uradno otvorili v soboto, 26. marca, ob 11. uri. Projekt, za katerega si je števerjanska občina prizadevala v prejšnjih mesecih, je obrodil svoj prvi sad, po katerem bodo pozornost namenili še drugim ostankom iz časa prve svetovne vojne. Občina Števerjan je bila namreč pred nekaj leti partner v projektu Spomini / Memorie 1918-2018 Kulturnega centra Lojze Bratuž iz Gorice. Želja občinskega odbora je, da bi tudi na občinskih tleh obeležili spomin padlih v prvi svetovni vojni.

Občinska uprava si je za postavitev spomenika padlim domačinom v prvi svetovni vojni prizadevala že dalj časa. V bližini občinske stavbe so tako postavili ploščo v obliki piramide s trijezičnim napisom (v slovenščini, nemščini in italijanščini) »Naši padli v vojski avstro-ogrskega cesarstva« in seznamom vaščanov, padlih med prvo svetovno vojno. Njihova imena in zgodbe že več let zbira domačin Filippo Formentini, ki je v dunajskem vojnem arhivu našel imena umrlih, ranjenih in ujetnikov iz Števerjana, ki naj bi jih bilo okoli sto. Med njimi so umrlih doslej prešteli 24, po vaškem izročilu pa jih je bilo okoli deset več. Raziskovanje, kateremu sledi ob Formentiniju tudi drugi domačin – Alessio Stasi, se torej nadaljuje. Na spominski plošči bo še dovolj prostora, da bodo lahko sproti dodajali še druga imena. Za vsakega padlega bo na spomenik ob imenu zabeležen datum rojstva in smrti, vojaški čin in ime regimenta, kateremu je pripadal. Stroške za ureditev spomenika, ki znašajo okoli 16.000 evrov, je v celoti krila števerjanska občina. Podjetje Marangon s Koprivnega je izdelalo kamnite plošče, dela na lokaciji spomenika pa je izvedlo gradbeno podjetje Hlede Alojz Ivan.