Spomladi prenovljeno grajsko naselje

Odstranili so gradbeni oder in pokazalo se je prenovljeno obzidje. Če se na goriško grajsko naselje vzpenjamo po D’Annunzievem drevoredu, bomo na levi strani lahko opazili sadove večmesečnega dela podjetja C.P. Costruzioni. Marca lani je goriška občina predala gradbišče podjetju za drugi sklop prekvalifikacije, restavriranja in revitalizacije gradu in grajskega naselja. Drugi sklop del je vreden 1,2 milijona evrov. Ob popravilu obzidja do Leopoldinskih vrat bodo tudi popravili staro stopnišče, ki pelje v grajsko naselje, zeleno površino, ki obiskovalca sprejme po vzponu po stopnišču. Dela zadevajo tudi notranjost gradu. Zamenjali bodo stranišča ter sobo tik ob vhodu, kjer je trenutno blagajna; v prihodnje bo služila kot prostor za tehnično opremo. Pregledali bodo in prenovili streho gradu. Zaradi pronicanja meteorne vode bodo posebno pozornost namenili stropu v grofovi dvorani, na stopnišču in v loži.

Ob omenjeni spremembi, po kateri bodo blagajno premaknili v bližnji stolp, bodo obiskovalci po novem tudi vstopili v grad mimo vrtljivih križev, izhod po obisku pa bo na zadnji strani gradu, pri Solkanskih vratih. Drugi sklop bi moral biti v celoti zaključen spomladi. Sočasno pa se seveda nadaljuje tudi gradnja grajske vzpenjače. Po zadnjih napovedih naj bi se gradbena dela zaključila do 12. februarja, nakar bodo vgradili mehansko opremo. Sledili bodo vsi potrebni tehnični pregledi in poskusne vožnje; občina bo morala tudi objaviti razpis za izbiro upravitelja vzpenjače, pred tem pa bo treba počakati na odobritev občinskega proračuna za določitev finančnih sredstev, ki bodo upravljanju namenjena. To vsoto je nameravala občinska uprava določiti že z zadnjo spremembo proračuna, ki pa jo je decembra goriški občinski svet, kot smo že večkrat poročali, zavrnil.