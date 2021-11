Kulturno društvo Tržič se je v soboto s pohodom po Krasu spomnilo svoje prve predsednice Bernardke Radetič, ki je umrla 20. novembra 2005. Spominski pohod so nameravali izpeljati že ob lanski 15-letnici smrti, vendar so se mu morali odpovedati zaradi koronavirusnih omejitev. Letos jim je le uspelo organizirati pohod, ki so ga izpeljali skupaj z društvom Jadro iz Ronk ter v sodelovanju z osnovno šolo Ljubka Šorli iz Romjana in tržiško sekcijo alpinističnega kluba CAI.