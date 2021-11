Spomnili so se stebrov stranke

Poklonili so se zgodovinski zgodbi stranke Slovenske skupnosti in se spomnili na stebre, ki so omogočili njen obstoj in se borili za njene vrednote. V petek je v dvorani društva F.B. Sedej v Števerjanu potekal politični večer z naslovom Heroji slovenstva in demokracije, ki ga je števerjanska sekcija Slovenske skupnosti v sodelovanju z društvom Sedej, Krožkom Anton Gregorčič in Občino Števerjan organizirala v sklopu praznovanj ob 70. obletnici Kmečko delavske zveze. Večer je ponudil priložnost za pobliže spoznavanje okoliščin, v katerih je stranka delovala, in njenih stebrov Avgusta Sfiligoja, Antona Kacina, Andreja Bratuža, Marija Breganta in Albina Šuligoja. Nanje so se spomnili Drago Štoka, Karlo Bresciani, Hadrijan Corsi in Damijan Terpin. Večer je vodila Erika Jazbar. V imenu Občine Števerjan je pozdravila županja Franka Padovan, prisotne je nagovoril tudi pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek. Naslov večera Heroji demokracije in slovenstva izhaja iz spremne besede, ki jo je Damijan Terpin napisal za zbornik V samostojnosti je moč, ki ga je tajnik števerjanske sekcije SSk in števerjanski podžupan Marjan Drufovka napisal ob 70. obletnici Kmečko delavske zveze.

Kmečko delavska zveza, ki je imela svoje sekcije tako v Števerjanu kot v Sovodnjah in Doberdobu, je namreč bila krajevna izpostava Slovenske demokratske zveze, predhodnice Slovenske skupnosti. Nastala je na dveh temeljih: samostojnem političnem nastopanju in vrednotah zahodne demokracije, za katere so se zavzemali tudi Avgust Sfiligoj, Anton Kacin, Andrej Bratuž, Marij Bregant in Albin Šuligoj, na katere so se spomnili njihovi sopotniki in sodelavci.

Drago Štoka je opisal figuro Avgusta Sfiligoja, ki se je med drugim zelo zavzemal za zaščitni zakon. Štoka je izpostavil tudi pomen treh slovenskih političnih taborov, med katerimi je bil prvi 4. julija 1948, na katerem so predstavnike Slovenske demokratske zveze, med temi je bil tudi Sfiligoj, kamnali. Pozval je, naj se kot pripadniki stranke redno spominjajo na ta dogodek, ko so se zavzeli za samostojnost v politiki. Drago Štoka se je sicer spomnil tudi na Antona Kacina, ki »je veliko naredil za stranko« in Andreja Bratuža, s katerim sta orala ledino za pletenje stikov z narodnimi skupnostmi po celi Evropi. »Narod brez politikov je samo folklora, saj bodo drugi za nas odločali,« je še povedal Štoka glede politične klofute, ki jo je Slovenska skupnost dobila v Trstu, ko so prvič po povojnem času izpadli iz občinskega sveta.