Spoznali so, kaj je sreča

Srečni smo, ko imamo družino, ki nas ljubi in za nas skrbi. Da je usoda mnogih otrok drugačna, so prejšnjo sredo spoznali učenci osnovne šole Petra Butkoviča Domna v Sovodnjah, ki so skupaj preživeli prav poseben dan. Prisluhnili so pričevanju domačinke, ki je bila posvojena, spoznali pa so tudi, da se s pomočjo velikodušnih ljudi marsikatera težka življenjska zgodba dobro konča.Povod za dogodek je bila odločitev družine ene izmed učenk sovodenjske šole, Giulie, da na daljavo posvoji deklico iz Nigerije. Učiteljice in sošolci so se želeli skupaj z učenko poveseliti in obeležiti dogodek, tako da so se že kmalu po prihodu v šolo, po vsakdanjem poslušanju poezije za dobro jutro, pogovorili o tem, kako zelo so lahko srečni, da imajo starše, dedke in druge družinske člane, ki zanje skrbijo. Med razpravo so ugotovili, da te sreče žal niso deležni vsi otroci na svetu.

V popoldanskih urah je učence razveselil obisk domačinke Nicole Primozic, ki jim je povedala o svojem zgodnjem otroštvu na Haitiju in posvojitvi. Pokazala jim je tudi knjigo, ki jo je o tem napisala. Primoziceva je namreč v zadnjih dveh letih objavila kar dve knjigi, L’inferno ti fortifica in Vivi ogni istante!, ki ju je nedavno predstavila tudi v Gabrjah. Primoziceva med drugim sodeluje z združenjem ONLUS Pane condiviso, ki nudi humanitarno pomoč Haitiju in Peruju. Otroci so z zanimanjem prisluhnili gostji in ji postavljali številna vprašanja. Najbolj so bili začudeni, ko jim je povedala, da je svoj prvi rojstni dan praznovala šele tedaj, ko je prispela v novo sovodenjsko družino: imela je deset let. Čisto poseben dan, v katerem so spoznali, kako so v življenju pomembne tudi preproste in vsakdanje stvari, so otroci in učiteljice zaključili s petjem pesmi o sreči in prijateljstvu.