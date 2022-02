Spoznavali goriški kulturni zaklad

V slovenskem višješolskem centru si vsako leto prizadevajo, da bi na takšen ali drugačen način obeležili slovenski kulturni praznik. Letošnji Prešernov dan so organizirali v sklopu aktivnih sobot.

V soboto v jutranjih urah so se dijaki vseh razredov tako licejskih kot tehničnih smeri udeležili sprehoda po goriškem mestnem središču z naslovom Goriški kulturni zaklad, na katerem so odkrivali goriške kulturno-zgodovinske znamenitosti. Iz šolskega centra so se odpravili do kapucinske cerkve, kjer so odkrili figuro očeta Romualda in Škofjeloški pasijon, nato so se sprehodili po Raštelu do Cavourjevega trga, kjer je nameščena spominska plošča Primožu Trubarju, in prišli do Travnika, kjer so spoznali nekaj zanimivosti o tolminskem kmečkem puntu. Šli so tudi mimo Trgovskega doma, kjer so odkrivali lik Damirja Feigla. V Gorici je tudi veliko znamenitosti, ki niso označene s tablami ali napisi: tako velja za hišo v Ulici Favetti 11, kjer sta nekoč bivala France Bevk in Fran Erjavec. Dijaki zadnjih treh razredov so pobliže spoznali polpreteklo zgodovino mesta in obiskali Trg Evrope / Transalpina. Nato so šli mimo hiše v Ulici Foscolo, kjer sta živela Ljubka Šorli in Lojze Bratuž. Na Goriščku so ugotavljali, zakaj tam stoji Gregorčičeva cedra, na ploščadi, ki je posvečena Valentinu Staniču, pa so spoznali tudi njegov lik.

Praznik slovenske kulture se je nadaljeval v Kulturnem domu, kjer je potekala razglasitev zmagovalcev literarnega in likovnega natečaja Pot do človeka, ki ga skupina profesorjev vsako leto prireja v spomin na bivšo dijakinjo Živo Srebrnič. Temo letošnjega natečaja so navdihnili verzi Kreslinove pesmi Tvoje jutro. Prvo nagrado na literarnem natečaju je prejel Lenart Vogrič, dijak 4. razreda znanstvenega liceja, s proznim besedilom. Drugo mesto je zasedla Ivana Jug, dijakinja 5. razreda humanistične smeri, z originalno pesmijo. Na tretjem mestu je pristala Sarah Marras, dijakinja 1. klasičnega liceja. Na fotografskem natečaju je slavila Sofia Buna, dijakinja 2. razreda zavoda Žiga Zois, drugo mesto je zasedel Paolo Kaurin iz 4. razreda zavoda Jurij Vega, tretjo nagrado pa je prejela Anna Michelon iz 5. razreda znanstvenega liceja. Letošnji izbor likovnih prispevkov je bil nekoliko skromnejši, med temi je izstopalo predvsem eno, ki pa je že bilo objavljeno v medijih. Komisija profesorjev se je tako odločila, da bo podelila samo priznanji za sodelovanje na natečaju, ki sta ju prejeli Paolo Kaurin in Virginia Viola, dijakinja 2. razreda humanističnega liceja. Po razglasitvi nagrajencev, ki sta jo vodila Aleksija Primožič in Samuel Mucci, so dijaki odkrili zgodovino slovenske popevke s koncertom Slovenska popevka skozi čas, na katerem so nastopili Anika Horvat, Tatjana Mihelj in Vladimir Čadež ter kantavtorka Paola Rossato ob spremljavi orkestra Big Band Nova.