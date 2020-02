Sprehajanje po vaseh še ni prepovedano ...

Pustarji so se v ponedeljek in včeraj odpovedali pustnim plesom; upoštevali so navodila, ki so prišla z deželne in državne vlade v zvezi s koronavirusom. Na podlagi odredbe ministrstva za zdravje in Dežele Furlanije - Julijske krajine so drug za drugim odpadli pustni plesi v Doberdobu, Dolu in na Vrhu ter pustna rajanja v Kulturnem domu Sovodnjah in v Kulturnem domu v Gorici. Razočarani pustarji so se v ponedeljek zjutraj lotili poglobljenega prebiranja odloka, sočasno so se pri silah javnega reda pozanimali, ali se poleg plesov in rajanj morajo odpovedati tudi koledovanjem. Ker sprehajanje po vaseh (v pustnih oblačilih) ni vključeno med dejavnosti, ki se jim gre odpovedati do 1. marca, so se pustni navdušenci oddahnili: koledovanja so lahko izpeljali po ustaljenih vzorcih. Pust je med najbolj občutenimi obdobji v letu na Vrhu, kjer so skozi stoletja ohranili eno izmed najbolj izvirnih koledovanj. Tako so se včeraj po vasi spet podili pepeljuharji, ki so zlasti otroke lovili z nogavicami, polnimi pepela. V sprevodu sta korakala tudi fant in pupa, ki skupaj napovedujeta bližajočo se pomlad. Pustu so s srcem in dušo predani tudi v Doberdob; v ponedeljek so koledovali neporočeni pusti, včeraj so bili na vrsti poročeni, ki so uprizorili pravo pustno ohcet. Včeraj so koledovali tudi v Jamljah, kjer po tradiciji obhod zajema tudi Bonete in Sabliče. Doljanski pusti so že v ponedeljek opravili dolgo pot od Bonet do Čukišča.

