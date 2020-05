Sprejeli predhodni načrt za gradnjo krožišča med Štandrežem in Sovodnjami

Na križišču med Štandrežem in Sovodnjami se želijo z gradnjo krožišča izogniti oz. zmanjšati možnost prometnih nesreč, obenem želijo urediti in razbremeniti promet, predvsem tisti, ki prihaja z obvoznice 56 bis. Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel predhodni načrt za gradnjo krožišča na trenutno semaforiziranem križišču med deželno cesto 117 in pokrajinsko cesto 8 oziroma Ulico Gregorčič. Omenjeno infrastrukturno delo je pomembno tudi v luči obvoznice 56 bis, katere smisel je predvsem ta, da tovorna vozila, ki prihajajo iz Vidma, v Mošu zavijejo nanjo in se na ta način izognejo poti po središču mesta. Obenem, čeprav je tako na deželni cesti 117 kakor na pokrajinski cesti 8 dovoljena hitrost 50 kilometrov na uro, želijo s krožiščem prisiliti voznike, da ne pritiskajo preveč na plin.

