Sprejemajo vse več mladih, ki se umikajo iz družbe

»To je kraj, kjer se lahko izražam in me nihče ne sodi.« »Počutim se sprejetega.« »Vsakič ko pridem, vem, da bom našla osebe, ki me razumejo.« »To je zame neke vrste drugi dom.«

Tako se glasijo izjave nekaterih mladih, ki v Gorici obiskujejo dnevni center otroške nevropsihiatrije zdravstvenega podjetja Asugi. Ob formalnih predstavitvah in besedah odgovornih v centru, so besede tistih, ki vanj zahajajo, še bolj učinkovito ponazorile, kaj je in čemu služi dnevni center. Včerajšnje odprtje je bila pravzaprav predstavitev za medije, saj center deluje že od lanskega leta. »Sprva je center deloval samo v popoldanskih urah. Novembra 2021 pa smo se odločili, da se prilagodimo potrebam uporabnikov in center odpremo tudi zjutraj,« je povedal Valerio Vallante, klinični vodja dnevnega centra. Zakaj v jutranjih urah? Ker se je v letu 2021 močno povečal pojav mladostnikov, ki se umikajo od družbe, zapustijo šolo in ostajajo večinoma doma. »Povpraševanje za storitve otroške nevropsihiatrije se je v letu 2021 dramatično povečalo, za kar 60 odstotkov. Seveda je bilo v letu 2020 nekaj mesecev popolne zaustavitve, tudi kar se tiče prihoda novih pacientov, vendar je povpraševanje nedvomno eksponenčno poskočilo. Znižanje možnosti za socializacijo je v populaciji mladostnikov, od 12. do 19. leta, povzročilo precejšnje nelagodje in družbene motnje. Da nam je kljub tej situaciji uspelo urediti in zagnati dejavnost novega centra, nam je v ponos. Recimo, da je hitrost, s katero prihaja do sprememb v potrebah uporabnikov, primerljiva s hitrostjo, s katero smo uredili prostore, da smo lahko začeli,« je razložil v.d. direktorja oddelka otroške nevropsihiatrije Boris Cernic.