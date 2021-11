Sprevod v Gorici bo

V soboto bo v Gorici potekal sprevod proti covidnemu potrdilu. Začel se bo ob 15. uri pred železniško postajo, zaključil pa ob 18. uri na parkirišču pri Rdeči hiši. Po torkovi napovedi vlade, da bo uvedla strožja pravila za demonstracije, je župan Rodolfo Ziberna izrazil upanje, da manifestacije ne bo oz. bo potekala v statični obliki, nato pa iz Rima niso prejeli navodil. Danes popoldne se je zato sestal pokrajinski odbor za varnost, na katerem so se dogovorili o spremembi trase sprevoda, kot so si jo sprva zamislili organizatorji.

Udeleženci bodo s trga pred postajo krenili proti središču mesta po Korzu Italia, pri Spominskem parku pa bodo zavili desno proti Ulici Duca D’Aosta in po njej nadaljevali do sodišča, kjer bodo zavili spet desno. Po Ulici Vittorio Veneto bodo korakali do križišča z Ulico Scuola agraria, kjer bodo zavili levo in prišli do Rdeče hiše. Tam – in ne na Travniku – bodo na vrsti nagovori, ki se bodo zaključili ob 18. uri. Župan bo izdal odredbo, na podlagi katere bodo morali udeleženci nositi masko in upoštevati medosebno razdaljo; organizatorji bodo morali imenovati nadzornike, ki naj bi v razmerju 1:50 skrbeli, da se protestniki držijo predpisov.