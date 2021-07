Sproščenost se mu je obrestovala

Večina petošolcev doživlja maturitetni izpit z veliko napetostjo, Stefano Coren, maturant humanističnega liceja Simona Gregorčiča, pa je prava izjema. Matura zanj ni bila tako stresna in niti preveč utrudljiva, ob koncu pa je res zadovoljen z doseženim rezultatom. Sproščenost, s katero je opravil izpit, se mu je namreč obrestovala, saj si je zaslužil najvišjo oceno oz. stotico. 19-letni fant prihaja iz Benečije, in sicer iz Petjaga. V prostem času se ukvarja v glavnem s športom, saj rad zahaja v hibe in igra nogomet, ob tem pa se ukvarja tudi z igranjem harmonike.

»Če si odgovoren in se redno učiš, pridobiš znanje na tak ali drugačen način, zato je bilo zame šolanje na daljavo enako učinkovito kot pouk v razredu. V zadnjem obdobju, ko smo hodili v šolo samo nekaj dni na teden, pa sem doživljal veliko negotovost,« pravi Stefano, ki se je vseh pet let moral redno peljati v Gorico iz Benečije in je srečen, da se je v zadnjih dneh lahko sam peljal z avtom. Od višješolskih let bo najbolj pogrešal vzdušje, ki se je ustvarilo v razredu s sošolci in profesorji, prav tako bo njegov najlepši spomin prav družinskost, ki je zaznamovala njegovo šolanje v goriškem višješolskem centru.

Stefano bo svojo študijsko pot nadaljeval na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer bo študiral slovenistiko in zgodovino. Pred začetkom predavanj na univerzi ga čaka še zadnje daljše poletje, med katerim se bo čim bolj sprostil in zabaval.