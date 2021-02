Sprožili postopek sanacije odlagališča

Potem ko so očistili odlagališče pred nekdanjo tekstilno tovarno, že razmišljajo o sanaciji soških bregov, kjer je rastlinje že povsem naraslo več desetin odrabljenih pnevmatik. Goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi je v nedeljo obiskal soški park pod Rojcami in Štandrežem. Najprej si je ogledal območje pred nekdanjo tekstilno tovarno, ki ga je v prejšnjih dneh očistilo podjetje Isontina ambiente; pred nekdanjo tovarno je bilo cel kup najrazličnejših odpadkov, na katere so opozorili številni domačini. Zatem si je odbornik v družbi članov odbora za soški park ogledal še breg reke Soče pod Rojcami. Del Sordi je povedal, da so sprožili postopek za sanacijo območja, ki velja za pravo »pokopališče« pnevmatik. Za njihovo odvoz bo poskrbel konzorcij za bonifikacijo posoške ravnine. Poleg tega je zagotovil, da se bo pozanimal še za sanacijo odtočnih kanalov kanalizacijskega omrežja, skozi katere ob močnejših deževjih v Sočo skupaj odtekajo meteorne in črne vode.

