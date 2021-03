Srebrnič in ne več »Srebernic«

Zaradi odprave odvečnega e-ja so marsikoga spravili v slabo voljo. Ronška občina je 22. februarja 1985 poimenovala eno izmed ulic v svoji obrtni coni pri Beglianu po poslancu v italijanskem parlamentu in zatem partizanu Jožetu Srebrniču, vendar so na vse dokumente in ulične table napačno napisali priimek Srebernič. Po 36 letih so na občini prejeli opozorilo, da je priimek napačno napisan in da ga je treba popraviti, saj vsebuje en »e« preveč. Ob tem velja omeniti, da je tudi ime napačno zapisano, saj je na tabli strešica namesto nad črko z natisnjena nad e-jem, v priimku pa manjka tudi strešica nad črko č.

Ronški občinski odbor je pred kratkim poskrbel za odpravo napake v zapisu priimka, kar pomeni, da morajo svoj naslov spremeniti vsa podjetja, ki imajo svoje pisarne in delavnice v omenjeni ulici. Občini je včeraj poslal protestno pismo Armando Querin, lastnik podjetja Metal Services in med drugim nekdanji predsednik komunalnega podjetja Iris. »Očitno na občini ne vedo, koliko stroškov in dela zahteva sprememba naslova za vsako podjetje. Poskrbeti bomo morali za nov dopisni papir, za nove žige, obvestiti bomo morali vse stranke in dobavitelje, Trgovinsko zbornico, zavod Inps, davčni urad ...« našteva Querin in pojasnjuje, da bodo morali spremembo sporočiti kitajskim oblastem, saj imajo nekaj podružnic tudi na Kitajskem. »Se mi zdi, da ni pravi čas za zapravljanje časa in denarja, z vsem spoštovanjem do priimka poslanca,« poudarja Querin.

Potem ko so 23. januarja prejeli opozorilo o napaki v priimku Jožeta Srebrniča, so ronški občinski uradi vprašali za mnenje slovenski raziskovalni inštitut Slori iz Trsta, ki jim je 5. februarja potrdil, da je bil doslej v Srebrničevem priimku en »e« odveč. Občina je takoj zatem sprožila postopek za odpravo napake, vsa podjetja pa bodo zdaj morala poskrbeti za spremembo v svojem naslovu.

Jože Srebrnič se je rodil 25. februarja 1884 v Solkanu. Na volitvah leta 1924 je bil izvoljen v italijanski parlament na listi komunistične partije. Jeseni je bil z drugimi komunistični poslanci aretiran in pet let konfiniran na otoku Ustica. Po vrnitvi v Solkan leta 1932 je bil vnovič zaprt in konfiniran do aprila 1939; septembra istega leta se je zatekel v Ljubljano, kjer so ga leta 1940 krajevne oblasti aretirale in ga izročile Italiji. Dve leti je bil zaprt v Postojni, Trstu in Gorici; leta 1942 je bil konfiniran na otoku Ventotene. Po zlomu fašizma se je peš vrnil domov, kjer je živel kot ilegalec. Oktobra 1943 se je pridružil IX. korpusu in prevzel vodilno vlogo znotraj Osvobodilne fronte na Primorskem. Julija 1944 je utonil med prečkanjem Soče pri Plavah. Po vojni je bil razglašen za narodnega heroja; po njem se imenuje glavni trg v Solkanu.