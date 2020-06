Srečanje ob odprti meji

Goriški župan Rodolfo Ziberna in novogoriški župan Klemen Miklavič se bosta jutri (ponedeljek, 15. junija) ob 8.30 srečala na mejnem prehodu med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico, kjer bosta simbolično ponovno odprla mejo. Dogodku bodo prisostvovali svetniki Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica, župani sosednjih občin ter predstavniki podjetniške pobude Rešimo Goriško.Srečanje bo povezovala koordinatorka kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za EPK 2025 Vesna Humar. Dogodek bo potekal tudi ob slabem vremenu.