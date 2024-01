Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali na območju Ulice Brignoli v Gorici, kjer je iz še nepojasnjenih vzrokov, ki jih preiskujejo varnostni organi, moški padel in se poškodoval. Na kraj je prispel zdravstveni avtomobil in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem v resnem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico na Katinari.