Sredi oktobra plan za »vzlet« goriškega letališča

Upravni svet družbe Duca d’Aosta bo do sredine oktobra pripravil načrt za ponoven »vzlet« goriškega letališča. »Ravno pred nekaj dnevi sem se srečal s predsednikom družbe za upravljanje letališča Rolandom Parmesanijem, ki mi je napovedal, da bo nov industrijski načrt pripravljen sredi meseca,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem bo plan najprej potrdil upravni svet družbe Duca d’Aosta, nakar bo o njem razpravljala pristojna občinska komisija. »Proti koncu meseca bo plan potrdil še občinski svet,« pojasnjuje župan in opozarja, da se je Parmesani pred časom srečal z goriškim občinskim odborom, s svetniškimi skupinami, s Trgovinsko zbornico in še z nekaterimi sogovorniki, s katerimi se je pogovoril o razvojnih smernicah za letališče. »V novem planu bodo ukrepi, ki bodo zagotovili uravnoteženje proračuna v roku treh let,« še razlaga župan in pojasnjuje, da je pred nekaj dnevi upravni svet družbe Duca d’Aosta poskrbel za poravnavo stroškov za zagotavljanje protipožarne službe do konca oktobra, saj bi drugače pogodba zapadla s septembrom. »Po zaslugi podaljšanja pogodbe do konca oktobra letala lahko nemoteno vzletajo in pristajajo,« pravi župan in napoveduje, da se bo ravno v nedeljo odpravil na polet nad Gorico in Novo Gorico s pilotom, ki ima svoje letalo na goriškem letališču.