Sredinska fronta se širi

Podporniki Pierpaola Martine, »izbranca« sredinske liste Insieme per Gorizia, ki bo na goriških občinskih volitvah 12. junija nastopil kot županski kandidat, širijo svoje vrste. Po nekajtedenskem spoznavanju in razpravljanju ga je podprla tudi Giulia Roldo, predstavnica skupine Gorizia Liberale, ki si je po začetni vključitvi v levosredinsko koalicijo pod vodstvom Laure Fasiolo zaradi notranjih nesoglasij premislila in izstopila.»Postopek zbliževanja se je pozitivno zaključil. Skupini, ki želita dati glas zmernim Goričanom, bodo na bližajočih se lokalnih volitvah nastopili skupaj in se predstavili z eno samo občansko listo, ki bo izraz podpore obeh gibanj županskemu kandidatu Pierpaolu Martini,« piše v tiskovnem sporočilu, ki so ga medijem poslali včeraj zjutraj. »Skupini Insieme per Gorizia in Gorizia Liberale sta prehodili različni poti, na koncu pa sta prišli do spoznanja, da ju združuje vizija prihodnosti mesta in potreba po tkanju stikov med ljudmi, ki želijo dati svoj doprinos k skupnemu dobremu. V Gorici je treba ponovno zgraditi skupnost, ki naj se složno spopada s številnimi težavami. Premostiti je treba pogojevanja, ki so posledica bipolarizma ter z njim povezanega načina razmišljanja in shem,« pravijo predstavniki sredinske liste, ki ni povezana z nobeno stranko. »Naša občanska lista je složna in deluje izven okvirov državnih političnih strank. Sestavljata jo gibanji, ki soglašata glede prioritet za mesto: posvetiti se je treba področjem zaposlovanja, mladih, mednarodni vlogi Gorce in utrjevanju kakovosti življenja, zlasti preko revitalizacije perifernih območij,« pravijo predstavniki sredinske liste. Županski kandidat Pierpaolo Martina upa, da »se bodo goriški zmerni volivci vrnili na volišča«. »Nizko volilno udeležbo izpred petih let je namreč treba pripisati ravno tem občanom,« je prepričan Martina.