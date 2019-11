SSO in SKGZ prevzela četrto nadstropje Trgovskega doma

Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, predsednika zamejskih krovnih organizacij, sta v pritličnih prostorih Trgovskega doma v Gorici pred nekaj urami podpisala pogodbo z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, na podlagi katere bosta krovni organizaciji dobili v uporabo zadnje nadstropje taiste stavbe. Po prevzemu se začenja iskanje finančnih sredstev za obnovo prostorov, ki so v zelo slabem stanju. Poleg omenjenih predsednikov SSO in SKGZ je pri podpisu pogodbe bil navzoč tudi koordinator komisije za Trgovski dom Livio Semolič, ki je povedal, da »zaupajo v podporo Dežele za pridobitev prispevkov, s katerimi bodo podstrešje preuredili, da bo spet uporabno.«

Funkcionarka Dežele Lara Carlot je na srečanju tudi napovedala, da naj bi do konca tega leta objavili razpis za obnovitvena dela Narodnega doma pri sv. Ivanu v Trstu. Pred približno enim letom je bilo sicer napovedano, da naj bi izvajalca del že izbrali v prvi polovici tega leta. Dela naj bi vsekakor trajala približno dve leti.