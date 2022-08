Štab na Vrhu že deluje

Operativni štab sil, ki sodelujejo pri gašenju požarov in sanaciji pogorišč na Krasu v doberdobski in sovodenjski občini, so včeraj iz Jamelj preselili na Vrh in danes že deluje, medtem ko državne ceste št. 55 še niso odprli, tako da bo še vsaj danes zaprta.

Po novem so gozdni policisti, ki so pristojni za vodenje intervencije, in pripadniki civilne zaščite nameščeni v vrhovskem športno-kulturnem centru, ki ga je dalo na razpolago domače društvo Danica. Operativni štab bo deloval, dokler se sanacija pogorišča na Brestovcu in v okolici ne bo dokončno zaključila; predvidoma bo potrebnih še kar nekaj dni, saj se je tudi včeraj popoldne iz raznih predelov pogorišča močno kadilo, tako da je bila spet potrebna pomoč helikopterja. Gozdni policisti imajo sicer pripravljene izmene za izvajanje protipožarne straže v dnevnih in nočnih urah vse do nedelje.