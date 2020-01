Štandreška ustvarjalnost v vizionarnem vozilu

Nikol Kerpan je po maturi na goriškem družboslovnem liceju Simon Gregorčič nadaljevala študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Po diplomi iz grafičnega oblikovanja leta 2014 se je preselila v Dublin, kjer je živela tri leta in pol. Začetno je delala za modno oblikovalko Jennifer Rothwell.»Risala sem vzorce za oblačila; skupaj z Rothwellevo sem oblikovala dve kolekciji, Crane Print in St. Patrick’s Print. Obleko iz kolekcije St. Patrick’s je nosila Margaret Molloy, ko je bila nagrajena za Image business woman of the year 2017. Krilo iz kolekcije Crane pa je nosila Liselott Olofsson na noči oskarjev 2018. Po dveletnem delu z modno oblikovalko Jennifer Rothwell sem poldrugo leto delala na Googlu za platformo Youtube,« pravi Nikol Kerpan in pojasnjuje, da se je pred enim letom vrnila domov in se zaposlila v Šempetru, kjer se je za podjetje Opisas ukvarjala z marketingom. Junija lanskega leta so jo zaposlili v podjetju Miko, ki v tovarni v štandreški industrijski coni proizvaja blago iz mikrovlaken.

