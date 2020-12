Štandreške jaslice za goriško mestno hišo

Park goriške mestne hiše od včerajšnjega dne krasijo lesene jaslice. Kakih trideset lesenih figur srednje-velikega formata – ob sveti družini ter oslu in volu, ki so jih postavili v hlevček, stojijo še pastirji, angeli, trije kralji in številne ovce – so za občinsko palačo namestili na pobudo štandreškega društva sKultura 2001.

Dober meter visoke kipe je izdelala štandreška kiparka Sonja Maligoj. V prejšnjih letih so bili kipci že na ogled na Jeremitišču in pri štandreški cerkvi, kjer pa so jih na božično noč leta 2014 poškodovali vandali. Jezuščka so domačini našli na štefanovo ob robu ene izmed bližnjih ulic: kipec je ostal brez roke in obeh nog, kar je krajane in še zlasti Maligojevo, ki je v izdelovanje lesenih figur vložila svoj čas in srce, zelo prizadelo. Za goriško mestno hišo, kjer jih je kiparka s pomočjo predstavnikov društva sKultura 2001 postavila včeraj dopoldne, bodo leseni kipci bolj na varnem, saj je park v večernih urah zaprt.