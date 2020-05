Štandreški gostilničar prebolel virus

Priljubljeni štandreški gostinec, 72-letni Lucio Turri, je prebolel koronavirus. V tržaško bolnišnico so ga sprejeli v začetku marca, potem ko je že imel še nekaj drugih zdravstvenih težav. Nekaj časa je bilo njegovo zdravstveno stanje kar zaskrbljujoče, vendar se je zatem počasi izboljšalo; najhuje je zdaj mimo in brisi so negativni. Po dveh mesecih je sicer še vedno v tržaški bolnišnici, vendar ga bodo v kratkem premestili v Videm, kjer ga čaka fizioterapija, da ponovno pridobi mišični tonus in se lahko vrne domov, kjer ga pogrešajo družinski člani in prijatelji.

»Potem ko so ga sprejeli na zdravljenje v Trstu, ga še nismo videli, saj so bili obiski strogo prepovedani,« nam je včeraj povedala Luciova hčerka Sira, ki seveda nestrpno pričakuje, da se njen oče vrne domov. Da bi čim prej dokončno okreval, mu seveda želijo tudi obiskovalci štandreške gostilne in vaščani nasploh.