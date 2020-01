»Štandreški« piškoti osvajajo srca sladokuscev

V marketih in trgovinah z jestvinami so v prejšnjih dneh začeli prodajati nove piškote Biscocrema Pan di Stelle, ki jih proizvajajo v tovarni podjetja Witor’s v Ulici San Michele v štandreški industrijski coni. Po njihovi zaslugi so v povečanje proizvodne kapacitete štandreškega obrata vložili tri milijone evrov, nakar so tudi zaposlili 50 novih uslužbencev, tako da jih je skupno 150.

Nove piškote proizvajajo za družbo Barilla, ki velja za eno izmed največjih italijanskih podjetij s področja živilsko predelovalne industrije. Novi piškoti Biscocrema so neposredni tekmeci Nutella Biscuitsov, ki jih je med lansko jesenjo na tržišče poslalo podjetje Ferrero.