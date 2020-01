Štandreški špijoni navdušili

Štandrež so prejšnji konec tedna obiskali vohuni. Za kom so sploh oprezovali v južnem predmestju Gorice? Na srečo je šlo le za gledališko delo z naslovom Vohuni, ki ga je na oder postavil dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež. V soboto je bila v polni župnijski dvorani premiera igre, tudi ob nedeljski ponovitvi, ki je sodila v abonma ljubiteljskih gledaliških skupin Štandrež 2019, pa so zapolnili vse razpoložljive sedeže.

Kot v prejšnjih letih so se štandreški gledališčniki izkazali kot soliden in dobro uigran igralski ansambel, ki se zna spoprijeti tudi z zahtevnimi odrskimi deli, nemalokrat takimi, ki so komedije le na prvi pogled. To nedvomno velja za Vohune, ki bi jih bolj kot med klasične veseloigre lahko uvrstili v akcijsko kriminalni žanr à la 007, pa čeprav je odrsko delo polno humorja. Igro sta napisala britanska dramaturga John Chapman in Michael Pertwee, ki sta dogajanje postavila v čas hladne vojne v Berlinu. Gre pa za vohunjenje in posledično industrijsko vojno med znanimi avtomobilskimi industrijami. Igra še ni bila odigrana na slovenskih odrih: za prevod iz angleščine in za primerno priredbo je poskrbel Matej Klanjšček, sicer dolgoletni igralec štandreškega dramskega odseka. Zahtevno igro je režiral Jože Horvat iz Nove Gorice, v posameznih vlogah pa so nastopili Matej Klanjšček, Marko Brajnik, Polonca Cijan, Mojca Dolinšek, Nadja Plesničar, Gabrijela Vidmar, Božidar Tabaj in Egon Cijan.