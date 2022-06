Štandreški učenci pri Budalu

Učenci 4. razreda osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža so se včeraj, 7. junija, poklonili Andreju Budalu ob 50-letnici njegove smrti. Na predlog krajevnega kulturnega društva Oton Župančič so se v spremstvu učiteljice Barbare Rustia odpravili na vaško pokopališče, kjer so ob pisatelju, pesniku, prevajalcu, družbenem delavcu in šolniku pokopani tudi njegovi najbližji.

Učenci so k grobu najprej položili vsak svoj rdeč nagelj, simbol ljubezni, nato pa so prisluhnili Nataši Paulin, predsednici društva Župančič, ki jim je spregovorila o Budalovem življenju in delu. Povedala jim je marsikaj zanimivega tudi o njegovem otroštvu v Štandrežu, rojstni vasi, na katero je ostal vedno zelo navezan. Preizkusili so igro »prsti pod dlanjo« in prisluhnili odlomku iz dela Spomini z jezera in drugi spisi, nakar so še sami – na pamet in brezhibno – zrecitirali dve pesmi. Srečanje je sodilo med dogodke, s katerimi je želelo društvo Župančič počastiti Budala ob obletnici smrti ter v že tradicionalno sodelovanje med društvom in šolo, v okviru katerega krepijo navezanost učencev na vaško stvarnost in dediščino.