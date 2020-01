Štandreško mikrovlakno na svetovnih naslovnicah

Mikrovlakno v barvi Kristallweiss, ki ga podjetje Miko proizvaja v svoji tovarni v štandreški industrijski coni, se je znašlo na naslovnicah časopisov s celega sveta po zaslugi Mercedesovega konceptnega vozila Vision AVTR, ki so ga v začetku leta predstavili na sejmu novih tehnologij CES v Las Vegasu. O električnem dirkalniku brez volana so v svojih spletnih izdajah pisali Guardian, Daily Mail, Indipendent, El Pais, Clarin, Le Figaro, Der Spiegel in številni drugi.

V sredo, 22. januarja, je bila fotografija notranjosti avtomobila, ki ga je znamka Mercedes oblikovala v sodelovanju z Jamesom Cameronom, režiserjem filma Avatar, objavljena na naslovnici priloge Motore, ki izhaja skupaj z vsedržavnim dnevnikom La Repubblica. Novinar Riccardo Luna se je razpisal o samovozečih vozilih, v katere bodo avtomobilske hiše v prihodnjih dveh letih vložile ogromne vsote denarja; samo za nove patente bo šlo 36 milijard evrov! V eksperimentalne tehnologije za avtonomno vožnjo seveda vlagajo tudi nemške premium znamke z Mercedesom na čelu. Na sejmu v Las Vegasu je ravno avtomobil s trikrako zvezdo požel največ zanimanja; ob dirkalni zunanjosti je svetovno javnost navdušila tudi notranjost novega konceptnega vozila Vision AVTR, za katerega so v štandreški tovarni Miko razvili posebno mikrovlakno, k oblikovanju katerega je prispevala mlada štandreška oblikovalka Nikol Kerpan, s katero smo se pogovorili med prejšnjim tednom. Podjetje Miko sicer proda 95 odstotkov svojih proizvodov avtomobilskim hišam, ki mikrovlakna uporabljajo za sedeže in opremljanje notranjosti vozil. Avtomobilske hiše vsako leto pripravijo nekaj konceptnih vozil, ki nakazujejo smernice bodoče proizvodnje. Mercedes je z Visionom AVTR potrdil, da namerava prevzeti vodilno vlogo tudi v proizvodnji električnih in samovozečih vozil.

