Štandreške pustarje čaka letos dvojni pustni nastop. Potem ko so se prejšnjih letih udeleževali samo Sovodenjskega pusta, so se letos v kulturnem društvu Oton Župančič odločili, da se prvič odpravijo tudi na pustni sprevod v Šempetru pri Gorici, ki bo v soboto, 22. februarja. Šempetrsko pustovanje je sicer že nekaj let »pobrateno« s Sovodenjskim pustom; sobotno dogajanje na Trgu Ivana Roba se bo začelo ob 14. uri s čarovnicama Metko in Petro, ob 15. uri bo sledil sprevod pustnih mask in vozov.V Štandrežu se je letos v priprave na pust in gradnjo voza vključilo tudi več članov mladinskega odseka Pičulati, zaradi česar so v društvu Oton Župančič seveda zelo zadovoljni. Voz tudi letos gradijo v domu Andreja Budala na Pilošču, kjer so v prejšnjih dneh opravili tudi nekaj vaj, med katerimi so vadili koreografijo letošnjih pustnih plesov.