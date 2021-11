»Stanje je resno!«

Na covidnem oddelku šempetrske bolnišnice se je včeraj zdravilo 25 bolnikov, pet jih potrebuje intenzivno zdravljenje, to pomeni, da so vse postelje na intenzivnem covid oddelku polne. Danes bodo intenzivnemu covid oddelku dodali še eno posteljo, akutnemu pa še deset. Zaenkrat se covidni bolniki še vedno zdravijo na novem covid oddelku, ki je bil urejen v sklopu urgentnega centra, in v drugem nadstropju stare bolnišnične stavbe. V prihodnjem tednu pričakujejo porast števila hospitaliziranih, kot odraz pravkar zaključenih jesenskih počitnic in minulih praznikov.

»Najmlajši pacient s covidom, ki se zdravi pri nas, ima zgolj 36 let,« dodaja Savnik Winklerjeva. Povprečna starost obolelih na covidnem oddelku je nekaj čez 70 let, medtem ko je v intenzivni enoti v četrtem valu ves čas povprečna starost kar precej pod sedemdeset let.»To je značilnost četrtega vala oz. delta različice, kjer imamo praktično največji delež, ki potrebuje intenzivno zdravljenje v starostni skupini od 60 do 70 let. To so sicer pacienti, ki imajo tudi druge pridružene bolezni, vendar je tudi čas intenzivnega zdravljenja kar dolg. To pomeni, da lahko v intenzivni terapiji ostanejo tudi več tednov,« pojasnjuje strokovna direktorica in dodaja, da je 70 odstotkov hospitaliziranih na covid oddelku necepljenih, na intenzivnem covid oddelku pa so praktično vsi necepljeni. Med cepljenimi, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, je večina takih, ki so bili cepljeni zgodaj spomladi in jim je zaščita že oslabela, niso pa še prejeli tretjega odmerka. Veliko pacientov ima tudi pridružene bolezni.