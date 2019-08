Stanje poškodovanega jamarja je stabilno

Po besedah namestnika vodje jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije Maksa Merela je stanje poškodovanega jamarja stabilno, ima pa dokaj resne poškodbe po glavi. Pri njem je že zdravnica jamarske reševalne službe Tina Bizjak z oskrbovalno ekipo, ki ga je že oskrbela.

Jamar se je poškodovan v noči na današnji dan med vračanjem na površje iz brezna Preporod pri Predmeji nad Ajdovščino poškodoval jamar. Nesreča se je zgodila na globini 150 metrov.

Poškodovani jamar je domačin in tudi sam jamarski reševalec. Med vračanjem iz brezna je nanj padel kamen in ga poškodoval. Pomoč je poklical njegov kolega, ki je bil z njim v jami. Na terenu je trenutno 30 jamarskih reševalcev, težavo predstavljajo ožine v jami, ki jih morajo reševalci razširiti do te mere, da bodo do poškodovanca spustili reševalna nosila.