Stanje v bolnišnici v Šempetru vse bolj resno

Stanje v šempetrski bolnišnici je vse bolj resno. Potem ko so med vikendom zabeležili vdor koronavirusa v belo cono internega oddelka in s testiranji odkrili 11 okužb med pacienti, prav toliko med kadrom zdravstvene nege in pri enem zdravniku, so včeraj pozitivne rezultate dobili še za 8 bolnikov in še 11 zaposlenih, večinoma iz zdravstvene nege. Skupno torej 42 bolnikov in zaposlenih. Na covid oddelku je bilo včeraj že 53 bolnikov, kar je največ doslej. Šest od teh je v intenzivni enoti.

V ponedeljek so v bolnišnici testirali skupaj 213 zaposlenih in bolnikov. »Kapacitete covid oddelka sprotno povečujemo glede na prerazporejanje kadra iz drugih oddelkov. Od jutri bomo izvajali le urgentne operacije in dodatno zmanjšali obseg specialistične ambulantne dejavnosti, da pridobimo zdrav kader, ki bo prerazporejen na internistične oddelke in covid. Dodatno prerazporejamo tudi zdravniški kader za covid oddelek, ki ostaja na srečo zdrav,« je pojasnila direktorica bolnišnice Dunja Savnik Winkler.

Število obolelih se povečuje tudi v domovih starejših občanov Ajdovščina in v enoti Tolmin Doma upokojencev Podbrdo, ki sta bila na Severnem Primorskem najdlje brez okužb. V obeh domovih je bila sicer večina stanovalcev, ki so zdaj zboleli, tik pred novim letom cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19. Glede na dnevno povprečje novih okužb v zadnjem tednu na 100.000 prebivalcev je goriška statistična regija trenutno s tretjim najslabšim rezultatom med slovenskimi regijami.