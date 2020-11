Spominu na Stanka Radikona in njegovi rebuli je posvečen članek, ki je bil v okviru rubrike Divini objavljen v petkovi prilogi milanskega dnevnika Corriere della sera, Sette. Napisal ga je izvedenec Luciano Ferraro, ki je v naslovu poudaril, da je »Stankova rebula trdna kot skala«. V nadaljevanju se je spomnil oslavskega vinarja, ki je umrl leta 2016, star 62 let. Ferraro je izpostavil, da je bil Stanko Radikon med prvimi, ki so se zavedali potenciala avtohtonih sort rebule in tokaja. Njegovo dediščino je prevzel sin Saša, ki ga je Max Ramezzana upodobil v stiliziranem portretu, objavljenem ob članku. Eno izmed Radikonovih vin, in sicer jakot 2014, se je znašel med najboljšimi italijanskimi naravnimi vini, ki so jih vključili v vodnik milanskega dnevnika »I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia 2021«; ravno zaradi tega so mu posvetili častno mesto v petkovi prilogi.