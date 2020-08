Starostnikom sta prodajala lažne detektorje za plin

Nič hudega sluteče starostnike so prepričali, da so kupili detektorje plina, za katere pa se je izkazalo, da so navadni detektorji dima. Po posegu karabinjerjev iz Gradišča sta bila zaradi resne oblike goljufije sodnim oblastem prijavljena dva moška – 25-letni I.L. in 38-letni S.A. – oba doma iz Lombardije.

Meseca julija se je v enem popoldnevu na ozemlju občine Romans zvrstila serija goljufij. Po preiskavah, ki so jih sprožile prijave nekaterih občanov, so karabinjerji iz Gradišča pod vodstvom polkovnice Barbare Salvo ugotovili, da sta se omenjena I.L. in S.A. oglasila na domovih številnih občanov, starejših od 80 let, in jih skušala ogoljufati. Barbara Salvo je včeraj za Primorski dnevnik potrdila, da so na območju karabinjerskega poveljstva v Gradišču potrdili tri primere omenjene goljufije, še marsikoga pa so skušali opehariti, a se je pravočasno zavedel in obvestil karabinjerje.

Eden od treh prevaranih starostnikov je kasneje razumel, da je bil žrtev kaznivega dejanja in je dogodek prijavil. Nepridiprava sta se starejšim osebam predstavljala kot zastopnika podjetja Rep.sicur.gas, prepričevala pa sta jih, da mora na podlagi »evropske direktive« vsako gospodinjstvo namestiti detektor za plin. Ne da bi žrtvam omogočila, da privolijo, sta na zid pritrdila detektor in jim dala podpisati pogodbo za nakup, vreden 299 evrov. V resnici sta žrtvam prodajala navaden detektor za dim, ki je v trgovinah naprodaj za nekaj desetin evrov.