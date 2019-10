Stavbo bi odstopili državi, v teku pogajanja z ministrstvom

Goriški občinski odbor je nekdanjo šolo Pitteri v Kapucinski ulici s sklepom umaknil s seznama investicijskih dobrin. Dejansko je s tem omogočil predajo stavbe v roke države, po vsej verjetnosti z ustanovitvijo stavbne pravice, ki bo veljala za obdobje 71 let. Točno število let so določili na osnovi podatkov iz tehničnega poročila, ki je tudi vseboval cenitev nepremičnine.

Brezplačno koncesijo bo občina dodelila pravosodnemu ministrstvu pod določenimi pogoji. Dela se bodo morala začeti v teku treh let od podpisa pogodbe, morali pa jih bodo zaključiti najkasneje v osmih letih. Namembnost prostorov bo tudi morala ostati tista, za katero so se dogovorili, razen v primeru, da goriška občina spremembo odobri. V slučaju, da bi nepremičnine ne uporabljali deset let zaporedoma, bi pogodbo razveljavili, pravice pa bi spet pridobila Občina Gorica. Ko bo minilo 71 let, bo nepremičnina morala biti še vedno uporabna. Po končanih delih naj bi v prostorih nekdanje šole, kjer je nekaj let domovala tudi slovenska nižja srednja šola Ivana Trinka, uredili pisarne, na voljo pa naj bi bili tudi prostori za rekreacijo in kulturne dejavnosti, s katerimi skušajo zapornike rehabilitirati in spet vključevati v družbo. Tudi osebje zapora potrebuje dodatne prostore, saj je poleg kadrovskega tudi na tem področju občuten primanjkljaj.