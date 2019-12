Stavka uslužbencev lokala Sushiko

Osem mladih Pakistancev, ki so v lokalu z japonsko hrano Sushiko v Gorici zaposleni kot natakarji, pomožni kuharji in čistilci, je včeraj uprizorilo nekajurno stavko. Pred lokalom v Tržaški ulici so z napisi opozorili, da naj bi delodajalka kršila njihove delavske pravice. Predstavnike medijev je 30-letni Ehtesham Bhutta, ki ima že pet let urejeno bivališče v Italiji, seznanil s težavami, s katerimi naj bi se soočal skupaj s sonarodnjaki. »Sam imam urejeno dovoljenje za bivanje, za nekatere izmed mojih kolegov pa je to odvisno od delovne pogodbe. Nekateri izmed nas imajo pogodbo za eno funkcijo, v resnici pa so zadolženi za vrsto drugih nalog. Počitnic in bolovanja nam ne plačujejo, niti nam ne izplačujejo nadur,« razlaga Bhutta. Ko so na to opozorili upraviteljico lokala, jim je po besedah delavcev odvrnila, naj si vzamejo dva tedna počitnic: Gianna Lin obtožbe delavcev odločno zavrača.

