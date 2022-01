»Udeležba je na Goriškem bila 100-odstotna.« Tako pravi Marco Sosol iz sindikata Filt-Cgil v zvezi s petkovo državno stavko javnega prevoza, za katero so se šoferji odločili, da bi opozorili, da je državna delovna pogodba zapadla 31. decembra 2017.

V Gorici so stavkali prav vsi vozniki avtobusnega podjetja APT, medtem ko je bila udeležba v Trstu, Pordenonu in Vidmu nekaj več kot petdesetodstotna. »Tako visoka udeležba v Gorici je nedvomno tudi posledica slabšanja delovnih pogojev znotraj našega podjetja,« opozarja Sosol in pojasnjuje, da so na Goriškem vozniki avtobusov od sredine oktobra pod hudim pritiskom. »Dopuste, ki so bili programirani, smo opravili; če pa potrebujemo še kak prost dan zaradi nenadnih potreb, ne moremo ostati doma, ker ni dovolj osebja,« pravi naš sogovornik in opozarja, da so težave posledica pomanjkanja uslužbencev zaradi pandemije. Vsak dan je odsotnih med trideset in štirideset šoferjev; nekaj jih nima covidnega potrdila in jih zato ne dela, v zadnjih dneh povzročajo težave tudi okužbe in karantene. Sosol opozarja, da so posebno obremenjeni cepljeni vozniki, ki morajo opravljati nadure; večkrat nadomeščajo kolege, ki za delo opravljajo bris in so pogosto odsotni. Težave se bodo še povečale po 15. februarju, ko avtobusov ne bodo več smeli voziti šoferji nad 50. letom starosti, ki niso cepljeni.