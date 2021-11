Stečajni postopek se vleče ...

V primeru Malnišča je iz Neaplja tudi podjetje, ki je lastnik zemljišča, kjer so nagrmadili odpadke.Iztočnico za pisanje o Malnišču sicer daje sosednji članek, ki je posvečen divjim odlagališčem, ki so razpršena ob Vipavi na slovenski strani državni meje. V sovodenjski občini ob reki ni večjih težav, pri čemer seveda izjemo predstavlja Malnišče; ob Vipavi ni drugih divjih odlagališč, edino ob pokrajinski cesti, ki Sovodnje povezuje z Zagrajem, se radi znajdejo najrazličnejši odpadki, ki jih objestneži večinoma odvržejo kar iz avtomobilov. Za čiščenje naravnega okolja so v preteklosti kar nekajkrat poskrbeli ribiči iz društva Vipava skupaj z drugimi društvi iz sovodenjske občine, ki opozarjajo, da je predvsem ob cestah veliko plastenk in pločevink.Sovodenjska občina je leta 2010 prejela skoraj pol milijona evrov deželnega prispevka za postopek analize, pregledov in načrta sanacije odlagališča na Malnišču. Celoten poseg je občinska uprava zaupala podjetju Ambiente iz Carrare, potem ko je ustrezno dovoljenje izdala goriška pokrajina. Delo na terenu se je pričelo decembra istega leta in se je zaključilo pet mesecev kasneje. Dokumentacijo je občina maja 2011 poslala na Deželo FJK; takrat je deželni vladi predsedoval Renzo Tondo. Junija istega leta so se sestali vsi soudeleženi akterji, in sicer Občina, družba Ambiente in razne deželne službe. Skupščina je po ogledu vseh dokumentov sklenila, da se odpadki glede na sestavo opredelijo kot »nevarni« in da je hkrati zemljišče popolnoma neoporečno, zaradi česar deponija ni bila vključena med onesnažena odlagališča, za katera je zakonska pot drugačna. Odpadki so bili takrat zaščiteni z odporno folijo, ki preprečuje vsak stik z okoljem. Sovodenjska občina je leta 2012 izračunala, da bi sanacija glede na količino odpadkov stala 3.773.160 evrov; danes bi bilo vse skupaj nedvomno dražje, strošek bi določili tako, da bi pomnožili količino odpadkov s sedanjo tržno ceno tovrstnih posegov.Konec maja 2019 je deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec postavil svetniško vprašanje v zvezi z Malniščem. Takrat mu je deželni odbornik Fabio Scoccimmaro potrdil, da je problem med prioritetami deželne uprave. Odbornik je hkrati pojasnil, da bodo morali posodobiti zneske, ki so potrebni za sanacijo odlagališča; po takratnem zagotovilu na sovodenjski občini niso prejeli uradnih sporočil, da bi stekel katerikoli postopek, zato so lani pisali deželnim upraviteljem in jih opozorili na razne okoljske vozle, med katerimi je seveda tudi Malnišče. »Za sanacijo bi moral poskrbeti, kdor je dogovoren za nastalo situacijo; občina kakorkoli ne more prevzeti nase tolikšnega bremena, saj strošek, danes gre gotovo za preko štiri milijone evrov, presega vrednost celotnega občinskega proračuna,« opozarja sovodenjska občinska odbornica Alenka Florenin.V pričakovanju, da se stečajni postopek premakne z mrtve točke, bo prihodnje leto odlagališče »praznovalo« 25. rojstni dan.