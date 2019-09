Stekla ojezeritev

Z nasipi preprečujejo, da bi voda prehitro odtekala skozi požiralnike na dnu kotanj na jameljski strani Doberdobskega jezera. Po zaslugi novih pregrad predvidevajo, da se bo gladina na jameljski strani dvignila do vrha nasipov, nakar jih bo voda prestopila ter odtekala v kotanje in zatem v podzemlje. Ker bo vode na jameljski strani po pričakovanjih strokovnjakov precej več, se vsaj na tem območju ne bodo razraščale invazivne rastline, ki prispevajo k zamočvirjanju jezera.

Vzgibe za gradnjo novih nasipov nam je pojasnil profesor na tržaški univerzi Luca Zini, ki vodi projekt, v okviru katerega v sodelovanju s konzorcijem za bonifikacijo posoške ravnine skušajo »rešiti« jezero pred zamočvirjanjem.

»Iz dneva v dan preverjamo, kako se jezero "obnaša". Če se bo izkazalo, da bo voda našla pot do drugih požiralnikov in da torej nasipi ne bodo služili svojemu namenu zvišanja gladine, kot smo pričakovali, jih bomo lahko takoj odstranili. Če pa bo poskus uspešen in bo gladina res precej višja, bomo z deželno direkcijo za biodiverziteto in hidravliko premislili, kako zgraditi konkretnejše nasipe, ki bodo trajali v času,« pravi Zini, po katerem je jesenski čas najboljši za izvedbo preverjanj tudi zaradi visokih vodostajev, ki jih gre pričakovati v tem obdobju leta. Za oktober so značilne obilne padavine, po zaslugi katerih se jezersko polje popolnoma poplavi. Strokovnjaki bodo pozorno spremljali ojezeritev in preverjali, kako na odtekanje vode učinkujejo novi nasipi. Seveda bo učinkovitost novih nasipov posebno pod udarom med prihodnjim poletjem, ko bo moral biti kakorkoli zagotovljen dotok sveže vode do kotanj na jameljski strani jezera; takrat bo jasno, ali celoten »sistem« res deluje po pričakovanjih strokovnjakov.