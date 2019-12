Stekli čezmejni tečaji za nosečnice

Zaživela sta čezmejno izobraževanje in podpora za nosečnice širšega goriškega prostora. V sredo, 18. decembra, so v Novi Gorici in Gorici začeli izvajati čezmejne storitve za nosečnice, ki jih EZTS GO prireja v okviru projekta Salute-Zdravstvo. V šempetrski bolnišnici in v goriški družinski svetovalnici so izpeljali prvo srečanje za nosečnice v primerljivem obdobju nosečnosti. Podporne skupine, kjer babice dajejo nasvete in razlagajo potek raznih faz nosečnosti, potekajo v slovenščini in v italijanščini, v Šempetru ob sredah ob 16. uri, v Gorici pa, prav tako ob sredah, ob 14.30.

»Imeli smo zelo pozitiven odziv, saj je predvsem na slovenski strani to novost. Med nosečnostjo so bolj pogosta srečanja z ginekologom, manj pa z babico. V podpornih skupinah pa se bodo nosečnice lahko redno srečevale z babicami,« razlaga Tea Podobnik, vršilka dolžnosti direktorice EZTS GO. Nosečnice se lahko še vedno pridružijo skupinam, po elektronski pošti na fizioloska.nosecnost@bolnisnica-go.si, v Italiji pa v družinski svetovalnici na telefonski številki 0481-592869. V mesecu januarju in februarju se bodo začeli še drugi tečaji za nosečnice. Vsi so brezplačni, pogoj za sodelovanje pa je bivališče v eni izmed treh občin EZTS: Gorici, Novi Gorici in Šempetru-Vrtojbi. Podrobnejše informacije so na spletni strani EZTS GO.