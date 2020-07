Steklo je množično testiranje

Na dvorišču župnišča Sv. Mihaela so včeraj začeli jemati brise ljudem, ki so od prvega junija prišli v Tržič iz držav izven schengenskega območja. Izvajanje testov, s katerimi preverjajo njihovo morebitno okuženost s koronavirusom, vodi osebje goriško-tržaškega zdravstvenega podjetja v sodelovanju s tržiško občino in civilno zaščito.

Včeraj so odvzeli okrog 130 brisov, posebnih težav niso zabeležili. Zdravstvenemu osebju sta pri sporazumevanju s tujimi državljani pomagala dva medkulturna posrednika. Odvzemanje brisov v senci velikih lip na župnijskem dvorišču je včeraj potekalo do 17.30, danes pa se bo nadaljevalo med 7.30 in 17. uro. Po podatkih goriške kvesture je v Tržič od začetka prejšnjega meseca prišlo okrog 315 ljudi iz držav, ki ne sodijo v schengensko območje. Med občani, ki so jih povabili na testiranje, niso samo državljani Bangladeša, ampak tudi Kitajci, Srbi in Hrvati.